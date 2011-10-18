Интернет-тариф от компании МТС
Оптима + ТВ
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 550 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 60 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 30 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 30 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
HD-приставка
Аренда — 110 руб/мес
Покупка — 2900 руб.
- Количество каналов
- 129 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
В пакет входит 129 цифровых каналов из них 26 HD, требуется дополнительное оборудование - САМ-модуль аренда 85 р./мес.(покупка 1300), новая HD-приставка: аренда 110 руб/мес (покупка 2900 руб.) Аренда Wi-Fi-роутера 60 руб. Возможно подключение дополнительных ТВ-пакетов: Amedia Premium HD 200 руб/мес, Viasat HD 400 руб/мес. КХЛ HD 149 руб/мес, Взрослый 150 руб/мес, Эгоист 150 руб/мес, Наш футбол 219 руб/мес.