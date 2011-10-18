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Интернет-тариф от компании МТС

Оптима + ТВ

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
550 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
60 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер

Характеристики
Максимальная скорость на прием
30 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
30 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

HD-приставка
Аренда — 110 руб/мес
Покупка — 2900 руб.

Количество каналов
129 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги

В пакет входит 129 цифровых каналов из них 26 HD, требуется дополнительное оборудование - САМ-модуль аренда 85 р./мес.(покупка 1300), новая HD-приставка: аренда 110 руб/мес (покупка 2900 руб.) Аренда Wi-Fi-роутера 60 руб. Возможно подключение дополнительных ТВ-пакетов: Amedia Premium HD 200 руб/мес, Viasat HD 400 руб/мес. КХЛ HD 149 руб/мес, Взрослый 150 руб/мес, Эгоист 150 руб/мес, Наш футбол 219 руб/мес.