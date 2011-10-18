Есть как безлимитные тарифы, так и с ограничением трафика (до 30 Гб)

Уличная 3G/4G антенна позволит организовать высокоскоростной канал в Интернет даже там, где не ловит сотовый телефон.

Интернетом можно будет пользоваться через WI-FI или по Ethernet. Одновременно можно будет подключить до 15 любых устройств по WI-FI.