Есть как безлимитные тарифы, так и с ограничением трафика (до 30 Гб)

Суть технологии MIMO: 2 антенны в 1 корпусе. Антенна и оборудование с такой технологией позволит организовать высокоскоростной канал в Интернет даже там, где не ловит сотовый телефон.

Интернетом можно будет пользоваться через WI-FI или по Ethernet. Одновременно можно будет подключить до 15 любых устройств по WI-FI.