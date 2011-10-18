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Интернет-тариф от компании Динтелс

Премиум 3G/4G MIMO с Wi-Fi

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • подключение при помощи 3G, 4G/LTE
  • стоимость подключения 10900 ₽
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • 3G
  • 4G/LTE
Стоимость подключения
10 900 ₽
Абонентская плата
300 ₽

Абонентская плата зависит от выбранного оператора связи и конкретного тарифа: от 300 до 1000 руб./мес.
Платится непосредственно выбранному оператору связи

Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Стоимость оборудования входит в стоимость подключения
Состав оборудования:

  • Широкополосная 3G/4G антенна Антекс Petra BB MIMO
  • Роутер Zyxel Keenetic 4G III
  • Модем Huawei E3372 3G/4G
  • Кронштейн, 2 кабельных сборки, 2 антенных адаптера CRC-9, крепеж
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
50 Мбит/с

Точная скорость определяется по результатам замера уровней сигнала и скорости

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет

Есть как безлимитные тарифы, так и с ограничением трафика (до 30 Гб)

Наличие ТВ
Нет
Комментарий оператора

Суть технологии MIMO: 2 антенны в 1 корпусе. Антенна и оборудование с такой технологией позволит организовать высокоскоростной канал в Интернет даже там, где не ловит сотовый телефон.

Интернетом можно будет пользоваться через WI-FI или по Ethernet. Одновременно можно будет подключить до 15 любых устройств по WI-FI.