Интернет-тариф от компании Динтелс
Премиум 3G/4G MIMO с Wi-Fi
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Основные характеристики
- подключение при помощи 3G, 4G/LTE
- стоимость подключения 10900 ₽
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
-
- 3G
- 4G/LTE
- Стоимость подключения
-
10 900 ₽
- Абонентская плата
-
300 ₽
Абонентская плата зависит от выбранного оператора связи и конкретного тарифа: от 300 до 1000 руб./мес.
Платится непосредственно выбранному оператору связи
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
-
Стоимость оборудования входит в стоимость подключения
Состав оборудования:
- Широкополосная 3G/4G антенна Антекс Petra BB MIMO
- Роутер Zyxel Keenetic 4G III
- Модем Huawei E3372 3G/4G
- Кронштейн, 2 кабельных сборки, 2 антенных адаптера CRC-9, крепеж
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
50 Мбит/с
Точная скорость определяется по результатам замера уровней сигнала и скорости
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
Есть как безлимитные тарифы, так и с ограничением трафика (до 30 Гб)
- Наличие ТВ
-
Нет
- Комментарий оператора
Суть технологии MIMO: 2 антенны в 1 корпусе. Антенна и оборудование с такой технологией позволит организовать высокоскоростной канал в Интернет даже там, где не ловит сотовый телефон.
Интернетом можно будет пользоваться через WI-FI или по Ethernet. Одновременно можно будет подключить до 15 любых устройств по WI-FI.