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Интернет-тариф от компании МТС

Эконом (ADSL) + ТВ

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Основные характеристики
  • подключение при помощи ADSL
  • скорость до 15 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
ADSL
Абонентская плата
350 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
60 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер

Характеристики
Максимальная скорость на прием
15 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
7 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

HD-приставка — 110 руб/мес

Количество каналов
130 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD