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Интернет-тариф от компании Вайнах Телеком

Alfa

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Основные характеристики
  • подключение при помощи 4G/LTE
  • стоимость подключения 2995 ₽
  • скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
4G/LTE
Стоимость подключения
2 995 ₽
Абонентская плата
495 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

4G модем

Характеристики
Максимальная скорость на прием
60 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
60 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Ограниченный
Ограничение: 10 Гб
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет