Интернет-тариф от компании Вайнах Телеком
Stream
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Основные характеристики
- подключение при помощи 4G/LTE
- стоимость подключения 2995 ₽
- скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- 4G/LTE
- Стоимость подключения
-
2 995 ₽
- Абонентская плата
- 995 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
-
4G модем
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 60 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 60 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет