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Интернет-тариф от компании Вайнах Телеком

Хотспот 1000

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Wi-Fi
  • стоимость подключения 3500 ₽
  • скорость до 1 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Wi-Fi
Стоимость подключения
3 500 ₽
Абонентская плата
650 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
1 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
1 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Ограниченный
Ограничение: 40 Гб
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Комментарий оператора

Тариф беспроводного широкополосного доступа