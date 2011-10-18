Интернет-тариф от компании Вайнах Телеком
Хотспот 1000
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Основные характеристики
- подключение при помощи Wi-Fi
- стоимость подключения 3500 ₽
- скорость до 1 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Wi-Fi
- Стоимость подключения
-
3 500 ₽
- Абонентская плата
- 650 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 1 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 1 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
-
Ограниченный
Ограничение: 40 Гб
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Комментарий оператора
Тариф беспроводного широкополосного доступа