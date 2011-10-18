Да

Пакет телеканалов – Телетория

ТВ-приставка – Aminet 139 HDTV

Ежемесячный платеж составляет 180 руб/мес указан с учетом погашения стоимости в срок 12 месяцев.

АКЦИЯ «ТВ-приставка за 500 рублей»

С 20.07.2016 по 28.02.2017 новым абонентам Qwerty.TV предоставляется возможность приобрести б/у абонентское оборудование (абонентский декодер AmiNET 139 либо AmiNET 140 в зависимости от наличия на складе) на специальных условиях – по цене 500 руб. (с НДС).