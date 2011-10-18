Отличный
Пакет «Отличный» — Интернет и ТВ на выгодных условиях
Услуги по тарифному плану группы «Специальные»: «Отличный» предоставляются новым Абонентам.
Дополнительно абоненту предоставляется возможность участия в акции «ТВ-приставка за 500 руб.»
Прием заявок на подключение к тарифному плану «Отличный» осуществляется в период с 01.11.2016 по 31.07.2017.
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 60 Мбит/с
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 555 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 140 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер по желанию клиента.
- Максимальная скорость на прием
- 60 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 60 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
Пакет телеканалов – Телетория
ТВ-приставка – Aminet 139 HDTV
Ежемесячный платеж составляет 180 руб/мес указан с учетом погашения стоимости в срок 12 месяцев.
АКЦИЯ «ТВ-приставка за 500 рублей»
С 20.07.2016 по 28.02.2017 новым абонентам Qwerty.TV предоставляется возможность приобрести б/у абонентское оборудование (абонентский декодер AmiNET 139 либо AmiNET 140 в зависимости от наличия на складе) на специальных условиях – по цене 500 руб. (с НДС).
- Количество каналов
- 126 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
Скорость доступа в локальную сеть QWERTY к/от Абонента до - 50/100 Mбит/сек.