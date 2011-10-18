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Интернет-тариф от компании QWERTY

Отличный

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 01.11.2016 до 31.07.2017

Пакет «Отличный» — Интернет и ТВ на выгодных условиях

Услуги по тарифному плану группы «Специальные»: «Отличный» предоставляются новым Абонентам.

Дополнительно абоненту предоставляется возможность участия в акции «ТВ-приставка за 500 руб.»

Прием заявок на подключение к тарифному плану «Отличный» осуществляется в период с 01.11.2016 по 31.07.2017.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
555 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
140 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер по желанию клиента.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
60 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
60 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

Пакет телеканалов – Телетория

ТВ-приставка – Aminet 139 HDTV
Ежемесячный платеж составляет 180 руб/мес указан с учетом погашения стоимости в срок 12 месяцев.

АКЦИЯ «ТВ-приставка за 500 рублей»
С 20.07.2016 по 28.02.2017 новым абонентам Qwerty.TV предоставляется возможность приобрести б/у абонентское оборудование (абонентский декодер AmiNET 139 либо AmiNET 140 в зависимости от наличия на складе) на специальных условиях – по цене 500 руб. (с НДС).

Количество каналов
126 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги

Скорость доступа в локальную сеть QWERTY к/от Абонента до - 50/100 Mбит/сек.