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Интернет-тариф от компании МТС

Эконом Лайт + ТВ (Docsis)

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Акция
действительно

Домашний Интернет и Домашнее Цифровое МТС ТВ в одном пакете. Телеканалы в цифровом качестве (картинка, как живая; помехи и шумы сведены к минимуму). Требуется приобретение дополнительного оборудования.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Docsis
  • скорость до 10 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Docsis
Абонентская плата
290 ₽
Оборудование
  • Платная аренда
  • Выкуп
Стоимость оборудования
60 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер МТС:
Выкуп: 1300 руб.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
10 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
10 Мбит/с

20 Мбит/с с 0:00 до 9:00

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

ТВ-модуль CAM аренда
85 руб./мес.

Количество каналов
129 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • HD
  • Стандартное