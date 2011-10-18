Эконом Лайт + ТВ (Docsis)

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Акция действительно Домашний Интернет и Домашнее Цифровое МТС ТВ в одном пакете. Телеканалы в цифровом качестве (картинка, как живая; помехи и шумы сведены к минимуму). Требуется приобретение дополнительного оборудования. Основные характеристики подключение при помощи Docsis

скорость до 10 Мбит/с