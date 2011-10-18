Интернет-тариф от компании МТС
Эконом Лайт + ТВ (Docsis)
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Акция
действительно
Домашний Интернет и Домашнее Цифровое МТС ТВ в одном пакете. Телеканалы в цифровом качестве (картинка, как живая; помехи и шумы сведены к минимуму). Требуется приобретение дополнительного оборудования.
Основные характеристики
- подключение при помощи Docsis
- скорость до 10 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Docsis
- Абонентская плата
- 290 ₽
- Оборудование
-
- Платная аренда
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 60 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер МТС:
Выкуп: 1300 руб.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 10 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
10 Мбит/с
20 Мбит/с с 0:00 до 9:00
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
ТВ-модуль CAM аренда
85 руб./мес.
- Количество каналов
- 129 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Тип ТВ
-
- HD
- Стандартное