Вход
Поиск
Интернет-тариф от компании QWERTY

Мой Интернет + ТВ 50

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
579 ₽
Оборудование
Рассрочка
Стоимость оборудования
120 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
50 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
58 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Бесплатно
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD