Интернет-тариф от компании Билайн
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 500 ₽
- Оборудование
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 1 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Покупка WiFi-роутера, настроенного специально для «Билайн»
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 30 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
30 Мбит/с
Скорость доступа к сети Интернет с 09:00 до 01:00 до 30 Мбит/с Скорость доступа к сети Интернет с 01:00 до 09:00 до 60 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет