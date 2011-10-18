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Интернет-тариф от компании Билайн

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
500 ₽
Оборудование
Выкуп
Стоимость оборудования
1 ₽
Комментарий к оборудованию

Покупка WiFi-роутера, настроенного специально для «Билайн»

Характеристики
Максимальная скорость на прием
30 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
30 Мбит/с

Скорость доступа к сети Интернет с 09:00 до 01:00 до 30 Мбит/с Скорость доступа к сети Интернет с 01:00 до 09:00 до 60 Мбит/с

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет