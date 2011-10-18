Интернет-тариф от компании QWERTY
Мой Интернет + ТВ 80
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 80 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 729 ₽
- Оборудование
- Рассрочка
- Стоимость оборудования
- 120 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 80 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Да
- Количество каналов
- 58 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
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- Бесплатно
- Тип ТВ
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- Стандартное
- HD