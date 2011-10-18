Комфорт МТС

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Акция действительно При подключении к сети абонента подвижной связи МТС тариф предоставляется с повышенной скоростью. Промо-период первые 2 мес. АП со скидкой 50% -350 руб./мес.. аренда Wi-FI Роутер -0 руб/мес., продажа - 1300 рублей. Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

скорость до 25 Мбит/с