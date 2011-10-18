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Интернет-тариф от компании МТС

Комфорт МТС

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Акция
действительно

При подключении к сети абонента подвижной связи МТС тариф предоставляется с повышенной скоростью. Промо-период первые 2 мес. АП со скидкой 50% -350 руб./мес.. аренда Wi-FI Роутер -0 руб/мес., продажа - 1300 рублей.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 25 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
350 ₽

с 3-го месяца 700 руб./мес.

Оборудование
  • Выкуп
  • Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер МТС:
Выкуп: 1300 руб.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
25 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
25 Мбит/с

50 Мбит/с с 0:00 до 9:00

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет