Интернет-тариф от компании МТС
Престиж МТС
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Акция
действительно
Тариф для абонентов мобильной связи МТС с повышенной скоростью. В первые 2 мес. АП со скидкой 50% - 500 руб./мес. Аренда Wi-FI Роутер - 0 руб/мес., продажа - 1300 рублей.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 40 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
500 ₽
с 3-го месяца 1000 руб./мес.
- Оборудование
-
- Включено в платеж
- Выкуп
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер МТС:
Выкуп: 1300 руб.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 40 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
40 Мбит/с
100 Мбит/с с 0:00 до 9:00
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет