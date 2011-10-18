Престиж МТС

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Акция действительно Тариф для абонентов мобильной связи МТС с повышенной скоростью. В первые 2 мес. АП со скидкой 50% - 500 руб./мес. Аренда Wi-FI Роутер - 0 руб/мес., продажа - 1300 рублей. Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

скорость до 40 Мбит/с