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Интернет-тариф от компании МТС

Престиж МТС

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Акция
действительно

Тариф для абонентов мобильной связи МТС с повышенной скоростью. В первые 2 мес. АП со скидкой 50% - 500 руб./мес. Аренда Wi-FI Роутер - 0 руб/мес., продажа - 1300 рублей.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 40 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
500 ₽

с 3-го месяца 1000 руб./мес.

Оборудование
  • Включено в платеж
  • Выкуп
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер МТС:
Выкуп: 1300 руб.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
40 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
40 Мбит/с

100 Мбит/с с 0:00 до 9:00

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет