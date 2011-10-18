CityUnlim400

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Акция действительно Скидка 101 рубль на первые 3 месяца. "Приведи друга" — пополнение баланса рекомендовавшего абонента. Бонусный месяц при переподключении от другого провайдера. Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

скорость до 50 Мбит/с