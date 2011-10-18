Вход
Поиск
Интернет-тариф от компании CityLink

CitySpeed1000

К сожалению, этот тариф не активен.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Акция
действительно
  • Скидка 101 рубль на первые 3 месяца.
  • "Приведи друга" — пополнение баланса рекомендовавшего абонента.
  • Бонусный месяц при переподключении от другого провайдера.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • стоимость подключения 5000 ₽
  • скорость до 1000 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Стоимость подключения
5 000 ₽
Абонентская плата
5 000 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
1000 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
1000 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
  • Лицензионный антивирус
  • Бесплатный выделенный ip-адрес