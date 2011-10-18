Интернет-тариф от компании CityLink
CityUnlim850 + ТВ
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Акция
действительно
- Скидка 101 рубль на первые 3 месяца.
- "Приведи друга" — пополнение баланса рекомендовавшего абонента.
- Бонусный месяц при переподключении от другого провайдера.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 1 050 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Да
Количество каналов: до 121
Приставка для ТВ – 4500 руб.
- Количество каналов
- ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
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- Выкуп
- Тип ТВ
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- Стандартное
- Дополнительные услуги
- Лицензионный антивирус
- Бесплатный выделенный ip-адрес