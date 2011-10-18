Интернет-тариф от компании CityLink
CitySpeed500 + ТВ
К сожалению, этот тариф не активен.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- стоимость подключения 5000 ₽
- скорость до 500 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Стоимость подключения
-
5 000 ₽
- Абонентская плата
- 3 200 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 500 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 500 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
Количество каналов: до 121
Приставка для ТВ – 4500 руб.
- Количество каналов
- ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Выкуп
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- Дополнительные услуги
- Лицензионный антивирус
- Бесплатный выделенный ip-адрес