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Интернет-тариф от компании АКАДО

Звёзды

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Docsis, Ethernet
  • скорость до 75 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • Docsis
  • Ethernet
Абонентская плата
714 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Характеристики
Максимальная скорость на прием
75 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
75 Мбит/с

Для абонентов сети HFC (стандарт EuroDOCSIS 3.0): Скорость прямого канала 75 Мбит/сек., обратного - 7,5 Мбит/сек.
Для абонентов сети Ethernet: Скорость прямого и обратного каналов 75 Мбит/сек.

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

8 HD-каналов

Количество каналов
172 ТВ канала
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD