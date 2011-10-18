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Интернет-тариф от компании АКАДО

VIP 2017

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно

Для абонентов сети HFC (стандарт DOCSIS 3.0): Скорость Интернета в прямом канале до 150 Мбит/с, в обратном канале до 15 Мбит/с. Аренда двух HD-устройств (HD-тюнеры или CI+ Модули на выбор абонента) для просмотра ЦТВ включена в стоимость тарифа. Второе HD-устройство в рамках тарифа предоставляется в аренду только в режиме «Мультирум» - с дублированием каналов на втором устройстве (Услуга «Мультирум» - возможность смотреть подключенные пакеты на двух телевизорах в доме без дополнительной оплаты.) В рамках услуги ЦТВ предоставляется 6 базовых ТВ-пакетов («МИКС», «КИНО», «СПОРТ», «УВЛЕЧЕНИЯ», «ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ», «ДЕТЯМ») и 8 премиум-пакетов («НТВ-ПЛЮС Кино», «НТВ-ПЛЮС Футбол», «Наш футбол», «Спорт 1 HD», AMEDIA Premium, «Каналы HD», MTV Europe, «Ночной»). Аренда Wi-Fi маршрутизатора стандарта DOCSIS 3.0 для Интернета включена в стоимость тарифа.

Для абонентов сети Ethernet: Скорость Интернета до 100 Мбит/с. Аренда двух HD-устройств (HD-тюнеры или CI+ Модули на выбор абонента) для просмотра ЦТВ включена в стоимость тарифа. Второе HD-устройство в рамках тарифа предоставляется в аренду только в режиме «Мультирум» - с дублированием каналов на втором устройстве (Услуга «Мультирум» - возможность смотреть подключенные пакеты на двух телевизорах в доме без дополнительной оплаты.) В рамках услуги ЦТВ предоставляется 6 базовых ТВ-пакетов («МИКС», «КИНО», «СПОРТ», «УВЛЕЧЕНИЯ», «ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ», «ДЕТЯМ») и 8 премиум-пакетов («НТВ-ПЛЮС Кино», «НТВ-ПЛЮС Футбол», «Наш футбол», «Спорт 1 HD», AMEDIA Premium, «Каналы HD», MTV Europe, «Ночной»). Аренда Wi-Fi маршрутизатора для Интернета включена в стоимость тарифа

Основные характеристики
  • подключение при помощи Docsis, Ethernet
  • скорость до 150 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • Docsis
  • Ethernet
Абонентская плата
2 400 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi маршрутизатор

Характеристики
Максимальная скорость на прием
150 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с

Для абонентов сети HFC (стандарт EuroDOCSIS 3.0): Скорость прямого канала 150 Мбит/сек., обратного – 15 Мбит/сек. Для абонентов сети Ethernet: Скорость прямого и обратного каналов – 100 Мбит/сек.

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

Услуга Мультирум на один ТВ

2 HD-устройства для Цифрового ТВ

Услуга «Антенна АКАДО» является обязательным техническим условием для подключения ЦТВ на любом участке сети «АКАДО», стоимость услуги - 169 руб/мес. Для новых абонентов услуги «Антенна АКАДО» в месяц подключения услуга не оплачивается, два следующих месяца – по 1 руб/мес в рамках «Тестирования» соответствующей услуги.

Количество каналов
241 ТВ канал
Оборудование для ТВ
  • Бесплатно
Тип ТВ
  • HD
Дополнительные услуги

Выделенное обслуживание — обслуживание абонента выделенной группой менеджеров технической поддержки.
Абонент получает бесплатный доступ к сервису Амедиатека:

  • Русская и оригинальная дорожка, субтитры
  • Оффлайн просмотр на мобильных устройствах
  • Подключение до 5 устройств