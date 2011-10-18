VIP 2017
Для абонентов сети HFC (стандарт DOCSIS 3.0): Скорость Интернета в прямом канале до 150 Мбит/с, в обратном канале до 15 Мбит/с. Аренда двух HD-устройств (HD-тюнеры или CI+ Модули на выбор абонента) для просмотра ЦТВ включена в стоимость тарифа. Второе HD-устройство в рамках тарифа предоставляется в аренду только в режиме «Мультирум» - с дублированием каналов на втором устройстве (Услуга «Мультирум» - возможность смотреть подключенные пакеты на двух телевизорах в доме без дополнительной оплаты.) В рамках услуги ЦТВ предоставляется 6 базовых ТВ-пакетов («МИКС», «КИНО», «СПОРТ», «УВЛЕЧЕНИЯ», «ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ», «ДЕТЯМ») и 8 премиум-пакетов («НТВ-ПЛЮС Кино», «НТВ-ПЛЮС Футбол», «Наш футбол», «Спорт 1 HD», AMEDIA Premium, «Каналы HD», MTV Europe, «Ночной»). Аренда Wi-Fi маршрутизатора стандарта DOCSIS 3.0 для Интернета включена в стоимость тарифа.
Для абонентов сети Ethernet: Скорость Интернета до 100 Мбит/с. Аренда двух HD-устройств (HD-тюнеры или CI+ Модули на выбор абонента) для просмотра ЦТВ включена в стоимость тарифа. Второе HD-устройство в рамках тарифа предоставляется в аренду только в режиме «Мультирум» - с дублированием каналов на втором устройстве (Услуга «Мультирум» - возможность смотреть подключенные пакеты на двух телевизорах в доме без дополнительной оплаты.) В рамках услуги ЦТВ предоставляется 6 базовых ТВ-пакетов («МИКС», «КИНО», «СПОРТ», «УВЛЕЧЕНИЯ», «ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ», «ДЕТЯМ») и 8 премиум-пакетов («НТВ-ПЛЮС Кино», «НТВ-ПЛЮС Футбол», «Наш футбол», «Спорт 1 HD», AMEDIA Premium, «Каналы HD», MTV Europe, «Ночной»). Аренда Wi-Fi маршрутизатора для Интернета включена в стоимость тарифа
- подключение при помощи Docsis, Ethernet
- скорость до 150 Мбит/с
- Тип подключения
-
- Docsis
- Ethernet
- Абонентская плата
- 2 400 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi маршрутизатор
- Максимальная скорость на прием
- 150 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
100 Мбит/с
Для абонентов сети HFC (стандарт EuroDOCSIS 3.0): Скорость прямого канала 150 Мбит/сек., обратного – 15 Мбит/сек. Для абонентов сети Ethernet: Скорость прямого и обратного каналов – 100 Мбит/сек.
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
Услуга Мультирум на один ТВ
2 HD-устройства для Цифрового ТВ
Услуга «Антенна АКАДО» является обязательным техническим условием для подключения ЦТВ на любом участке сети «АКАДО», стоимость услуги - 169 руб/мес. Для новых абонентов услуги «Антенна АКАДО» в месяц подключения услуга не оплачивается, два следующих месяца – по 1 руб/мес в рамках «Тестирования» соответствующей услуги.
- Количество каналов
- 241 ТВ канал
- Оборудование для ТВ
-
- Бесплатно
- Тип ТВ
-
- HD
- Дополнительные услуги
Выделенное обслуживание — обслуживание абонента выделенной группой менеджеров технической поддержки.
Абонент получает бесплатный доступ к сервису Амедиатека:
- Русская и оригинальная дорожка, субтитры
- Оффлайн просмотр на мобильных устройствах
- Подключение до 5 устройств