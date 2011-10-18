Для абонентов сети HFC (стандарт DOCSIS 3.0): Скорость Интернета в прямом канале до 150 Мбит/с, в обратном канале до 15 Мбит/с. Аренда двух HD-устройств (HD-тюнеры или CI+ Модули на выбор абонента) для просмотра ЦТВ включена в стоимость тарифа. Второе HD-устройство в рамках тарифа предоставляется в аренду только в режиме «Мультирум» - с дублированием каналов на втором устройстве (Услуга «Мультирум» - возможность смотреть подключенные пакеты на двух телевизорах в доме без дополнительной оплаты.) В рамках услуги ЦТВ предоставляется 6 базовых ТВ-пакетов («МИКС», «КИНО», «СПОРТ», «УВЛЕЧЕНИЯ», «ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ», «ДЕТЯМ») и 8 премиум-пакетов («НТВ-ПЛЮС Кино», «НТВ-ПЛЮС Футбол», «Наш футбол», «Спорт 1 HD», AMEDIA Premium, «Каналы HD», MTV Europe, «Ночной»). Аренда Wi-Fi маршрутизатора стандарта DOCSIS 3.0 для Интернета включена в стоимость тарифа.

Для абонентов сети Ethernet: Скорость Интернета до 100 Мбит/с. Аренда двух HD-устройств (HD-тюнеры или CI+ Модули на выбор абонента) для просмотра ЦТВ включена в стоимость тарифа. Второе HD-устройство в рамках тарифа предоставляется в аренду только в режиме «Мультирум» - с дублированием каналов на втором устройстве (Услуга «Мультирум» - возможность смотреть подключенные пакеты на двух телевизорах в доме без дополнительной оплаты.) В рамках услуги ЦТВ предоставляется 6 базовых ТВ-пакетов («МИКС», «КИНО», «СПОРТ», «УВЛЕЧЕНИЯ», «ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ», «ДЕТЯМ») и 8 премиум-пакетов («НТВ-ПЛЮС Кино», «НТВ-ПЛЮС Футбол», «Наш футбол», «Спорт 1 HD», AMEDIA Premium, «Каналы HD», MTV Europe, «Ночной»). Аренда Wi-Fi маршрутизатора для Интернета включена в стоимость тарифа