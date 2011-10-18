Акция "Честный Интернет + ЦТВ 100" на подключение ЦТВ +ШПД.

Оборудование для ЦТВ (hd - приставка или CAM - модуль) в бесплатную аренду на все время действия договора, в кол-ве 1 шт. на 1 договор.При подключении в пакете с ЦТВ и телефонией, абонентская плата составляет 600 рублей в месяц — предоставляются неограниченное количество исходящих местных телефонных соединений, остальные вызовы - согласно тарифному плану. Подключение возможно для новых абонентов пакета услуг ЦТВ+ИНтернет, для абонентов ЦТВ и для абонентов КТВ, подключающих пакет ЦТВ + ШПД.

При подключении 2-го ТВ к ЦТВ, для новых абонентов, предоставляется скидка 100% на АП услуги Мультирум на 6 мес., при этом аренда 2-го комплекта оборудования ЦТВ за 1 руб./мес. (CAM или HD-приставка). После 6 мес. стандартные условия за предоставление услуги Мультирум - 50 руб./мес.