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Интернет-тариф от компании МТС

Честный Интернет + ТВ 100

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Акция
действительно

Акция "Честный Интернет + ЦТВ 100" на подключение ЦТВ +ШПД.

Оборудование для ЦТВ (hd - приставка или CAM - модуль) в бесплатную аренду на все время действия договора, в кол-ве 1 шт. на 1 договор.При подключении в пакете с ЦТВ и телефонией, абонентская плата составляет 600 рублей в месяц — предоставляются неограниченное количество исходящих местных телефонных соединений, остальные вызовы - согласно тарифному плану. Подключение возможно для новых абонентов пакета услуг ЦТВ+ИНтернет, для абонентов ЦТВ и для абонентов КТВ, подключающих пакет ЦТВ + ШПД.

При подключении 2-го ТВ к ЦТВ, для новых абонентов, предоставляется скидка 100% на АП услуги Мультирум на 6 мес., при этом аренда 2-го комплекта оборудования ЦТВ за 1 руб./мес. (CAM или HD-приставка). После 6 мес. стандартные условия за предоставление услуги Мультирум - 50 руб./мес.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
600 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

CAM-модуль или HD-приставка

6 HD-каналов

Количество каналов
94 ТВ канала
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD