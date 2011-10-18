Честный Интернет + ТВ 100
Акция "Честный Интернет + ЦТВ 100" на подключение ЦТВ +ШПД.
Оборудование для ЦТВ (hd - приставка или CAM - модуль) в бесплатную аренду на все время действия договора, в кол-ве 1 шт. на 1 договор.При подключении в пакете с ЦТВ и телефонией, абонентская плата составляет 600 рублей в месяц — предоставляются неограниченное количество исходящих местных телефонных соединений, остальные вызовы - согласно тарифному плану. Подключение возможно для новых абонентов пакета услуг ЦТВ+ИНтернет, для абонентов ЦТВ и для абонентов КТВ, подключающих пакет ЦТВ + ШПД.
При подключении 2-го ТВ к ЦТВ, для новых абонентов, предоставляется скидка 100% на АП услуги Мультирум на 6 мес., при этом аренда 2-го комплекта оборудования ЦТВ за 1 руб./мес. (CAM или HD-приставка). После 6 мес. стандартные условия за предоставление услуги Мультирум - 50 руб./мес.
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 600 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
CAM-модуль или HD-приставка
6 HD-каналов
- Количество каналов
- 94 ТВ канала
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD