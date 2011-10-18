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Интернет-тариф от компании МТС

Ночной безлимит NEW

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 0.5 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
1 400 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
50 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер МТС по желанию клиента

Характеристики
Максимальная скорость на прием
0.5 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
0.5 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Ограниченный
Без ограничений
Посуточная тарификация
Есть

Ночью трафик безлимитный Днем 1 Мб — 1,50 руб.

Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Безлимитный доступ к локальной сети1