Интернет-тариф от компании МТС
Ночной безлимит NEW
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 0.5 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 1 400 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 50 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер МТС по желанию клиента
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 0.5 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 0.5 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
-
Ограниченный
Без ограничений
- Посуточная тарификация
-
Есть
Ночью трафик безлимитный Днем 1 Мб — 1,50 руб.
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Безлимитный доступ к локальной сети1