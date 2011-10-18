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Интернет-тариф от компании МТС

VIP (ADSL)

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Акция
действительно

При заблаговременной оплате абонентом за 5 календарных месяцев 3 000 рублей вперед, абонентская плата — 600 руб/мес.

При оплате за каждый месяц — 750 руб/мес

Основные характеристики
  • подключение при помощи ADSL
  • скорость до 8 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
ADSL
Абонентская плата
750 ₽

600 руб/мес при заблаговременной оплате за 5 календарных месяцев 3 000 рублей вперед

Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
1 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер МТС

Характеристики
Максимальная скорость на прием
8 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
8 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Ограниченный
Без ограничений
Посуточная тарификация
Есть
Наличие ТВ
Нет