Интернет-тариф от компании МТС
VIP (ADSL)
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Акция
действительно
При заблаговременной оплате абонентом за 5 календарных месяцев 3 000 рублей вперед, абонентская плата — 600 руб/мес.
При оплате за каждый месяц — 750 руб/мес
Основные характеристики
- подключение при помощи ADSL
- скорость до 8 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- ADSL
- Абонентская плата
-
750 ₽
600 руб/мес при заблаговременной оплате за 5 календарных месяцев 3 000 рублей вперед
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 1 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер МТС
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 8 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 8 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
-
Ограниченный
Без ограничений
- Посуточная тарификация
-
Есть
- Наличие ТВ
-
Нет