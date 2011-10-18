VIP (ADSL)

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Акция действительно При заблаговременной оплате абонентом за 5 календарных месяцев 3 000 рублей вперед, абонентская плата — 600 руб/мес. При оплате за каждый месяц — 750 руб/мес Основные характеристики подключение при помощи ADSL

скорость до 8 Мбит/с