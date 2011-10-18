Интернет-тариф от компании МТС
Престиж (ADSL) + ТВ
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Акция
действительно
500 руб/мес в течение первых 3-х месяцев
Основные характеристики
- подключение при помощи ADSL
- скорость до 4 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- ADSL
- Абонентская плата
-
750 ₽
500 руб/мес в течение первых 3-х месяцев
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 1 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер МТС
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 4 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 4 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
-
Ограниченный
Без ограничений
- Посуточная тарификация
-
Есть
- Наличие ТВ
-
Да
CAM-модуль или HD-приставка
- Количество каналов
- 130 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD