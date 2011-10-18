Престиж (ADSL) + ТВ

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Акция действительно 500 руб/мес в течение первых 3-х месяцев Основные характеристики подключение при помощи ADSL

скорость до 4 Мбит/с