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Интернет-тариф от компании МТС

Престиж (ADSL) + ТВ

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Акция
действительно

500 руб/мес в течение первых 3-х месяцев

Основные характеристики
  • подключение при помощи ADSL
  • скорость до 4 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
ADSL
Абонентская плата
750 ₽

500 руб/мес в течение первых 3-х месяцев

Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
1 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер МТС

Характеристики
Максимальная скорость на прием
4 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
4 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Ограниченный
Без ограничений
Посуточная тарификация
Есть
Наличие ТВ
Да

CAM-модуль или HD-приставка

Количество каналов
130 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD