Интернет-тариф от компании МТС
VIP (ADSL) + ТВ
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Акция
действительно
Абонентская плата составит 700 руб/мес при заблаговременной оплате за 5 календарных месяцев 3 500 рублей вперед
Основные характеристики
- подключение при помощи ADSL
- скорость до 8 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- ADSL
- Абонентская плата
-
900 ₽
700 руб/мес при заблаговременной оплате за 5 календарных месяцев 3 500 рублей вперед
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 1 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер МТС
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 8 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 8 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
-
Ограниченный
Без ограничений
- Посуточная тарификация
-
Есть
- Наличие ТВ
-
Да
CAM-модуль или HD-приставка
- Количество каналов
- 130 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD