VIP (ADSL) + ТВ

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Акция действительно Абонентская плата составит 700 руб/мес при заблаговременной оплате за 5 календарных месяцев 3 500 рублей вперед Основные характеристики подключение при помощи ADSL

скорость до 8 Мбит/с