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Интернет-тариф от компании Ситилинк

Больше плюсов 60

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
750 ₽
Оборудование
Выкуп
Стоимость оборудования
1 900 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер по желанию клиента

Характеристики
Максимальная скорость на прием
60 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
60 Мбит/с

Каждые сутки с 0:00 до 12:00 скорость интернета резко увеличивается сверх тарифа до максимально возможного уровня. Услугу необходимо активировать в Личном кабинете.

Тип трафика / Ограничение по трафику
Ограниченный
Без ограничений
Посуточная тарификация
Есть
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Локальная сеть – до 100 Мбит/с