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Интернет-тариф от компании МТС

Стандарт

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 1 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
700 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
50 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер МТС: Выкуп: 1500 руб.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
1 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
1 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет

1 Мб трафика сверх пакета 1 руб.

Наличие ТВ
Нет