Интернет-тариф от компании МТС
Лайк + ТВ
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 400 ₽
- Оборудование
-
- Платная аренда
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 50 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер МТС по желанию
Покупка 1 500 руб.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 50 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
50 Мбит/с
До 100 Мбит/с с 1:00 до 9:00
- Тип трафика / Ограничение по трафику
-
Ограниченный
Без ограничений
- Посуточная тарификация
-
Есть
- Наличие ТВ
-
Да
HD-приставка или CAM-модуль
- Количество каналов
- 129 ТВ каналов
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD