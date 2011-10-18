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Интернет-тариф от компании МТС

Лайк + ТВ

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
400 ₽
Оборудование
  • Платная аренда
  • Выкуп
Стоимость оборудования
50 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер МТС по желанию
Покупка 1 500 руб.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
50 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
50 Мбит/с

До 100 Мбит/с с 1:00 до 9:00

Тип трафика / Ограничение по трафику
Ограниченный
Без ограничений
Посуточная тарификация
Есть
Наличие ТВ
Да

HD-приставка или CAM-модуль

Количество каналов
129 ТВ каналов
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD