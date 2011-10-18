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Интернет-тариф от компании МТС

Эконом + КТВ

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 20 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
550 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
60 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
20 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
20 Мбит/с

В ночное время (с 00:00 до 09:00) доступна скорость 50 Мбит/с

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
53 ТВ канала
Оборудование для ТВ
  • Отсутствует
Тип ТВ
  • Стандартное