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Интернет-тариф от компании МТС

Эконом + ТВ ADSL

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Основные характеристики
  • подключение при помощи ADSL
  • скорость до 7 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
ADSL
Абонентская плата
370 ₽
Оборудование
Отсутствует
Характеристики
Максимальная скорость на прием
7 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
7 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Ограниченный
Без ограничений
Посуточная тарификация
Есть
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
29 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Отсутствует
Тип ТВ
  • Стандартное