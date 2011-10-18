Интернет-тариф от компании МТС
Эконом + ТВ ADSL
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Основные характеристики
- подключение при помощи ADSL
- скорость до 7 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- ADSL
- Абонентская плата
- 370 ₽
- Оборудование
- Отсутствует
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 7 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 7 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
-
Ограниченный
Без ограничений
- Посуточная тарификация
-
Есть
- Наличие ТВ
-
Да
- Количество каналов
- 29 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Отсутствует
- Тип ТВ
-
- Стандартное