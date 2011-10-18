Первый для своих

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Акция действительно Акция «Первый для своих» доступна для новых абонентов, подключающих только услуги ШПД и не являющихся действующими абонентами аКТВ/ЦТ. Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

скорость до 100 Мбит/с