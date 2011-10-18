Вход
Поиск
Интернет-тариф от компании МТС

Первый для своих

К сожалению, этот тариф не активен.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Акция
действительно

Акция «Первый для своих» доступна для новых абонентов, подключающих только услуги ШПД и не являющихся действующими абонентами аКТВ/ЦТ.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
390 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
50 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет