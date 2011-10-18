Интернет-тариф от компании МТС
Выгодный 80
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 80 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 300 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 50 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 80 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
80 Мбит/с
В ночное время (с 00:00 до 09:00) доступна скорость 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет