Интернет-тариф от компании МТС
Комфорт МТС + ТВ
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 40 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 900 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
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Wi-Fi роутер МТС
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 40 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
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40 Мбит/с
70 Мбит/с с 0:00 до 09:00
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Да
- Количество каналов
- 129 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD