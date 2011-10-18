Интернет-тариф от компании МТС
Стандарт + ТВ
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Основные характеристики
- подключение при помощи Docsis
- скорость до 14 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Docsis
- Абонентская плата
- 399 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 14 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 14 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
26 HD-каналов
Декодер либо САМ-Модуль (для новых телевизоров).
Для новых абонентов стоимость покупки CAM-модуля - 1300 руб., HD-приставки EKT 2304 - 2900 руб. Аренда HD-пристави или CAM-модуля - 0 руб./мес.
Подключение 2-х и более телевизоров по услуге "Мультирум" - 50 руб/мес + ТВ-оборудование.
- Количество каналов
- 132 ТВ канала
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Выкуп
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD