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Интернет-тариф от компании МТС

Стандарт + ТВ

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Docsis
  • скорость до 14 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Docsis
Абонентская плата
399 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
14 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
14 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

26 HD-каналов
Декодер либо САМ-Модуль (для новых телевизоров).
Для новых абонентов стоимость покупки CAM-модуля - 1300 руб., HD-приставки EKT 2304 - 2900 руб. Аренда HD-пристави или CAM-модуля - 0 руб./мес.

Подключение 2-х и более телевизоров по услуге "Мультирум" - 50 руб/мес + ТВ-оборудование.

Количество каналов
132 ТВ канала
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
  • Выкуп
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD