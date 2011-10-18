Интернет-тариф от компании QWERTY
Мой Интернет 60
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 550 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 60 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 60 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
- Скорость доступа в локальную сеть QWERTY к/от Абонента до – 50/100 Mбит/сек.
- Пакет телеканалов – АнтенQа