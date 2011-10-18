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Интернет-тариф от компании МТС

ВИП (DOCSIS) + ТВ

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Docsis
  • скорость до 8 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Docsis
Абонентская плата
900 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
1 ₽
Комментарий к оборудованию

(Wi-Fi роутер)

Характеристики
Максимальная скорость на прием
8 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
8 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

Оборудование (ТВ-приставка)

Количество каналов
130 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD