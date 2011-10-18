Акция "Честный Интернет + ЦТВ 100" на подключение ЦТВ +ШПД. АП за пакет из услуг распределяется так: 420 (ШПД) + 130 (ЦТВ). В Плату так же включена подписка на МТС Антивирус.Полный. Оборудование для ЦТВ (hd - приставка или CAM - модуль) в бесплатную аренду на все время действия договора, в кол-ве 1 шт. на 1 договор.При подключении в пакете с ЦТВ и телефонией, абонентская плата составляет 550 рублей первый месяц, потом - 650 рублей(420 Интернет+130 базовый пакет+100 телефония) - предоставляются неограниченное количество исходящих местных телефонных соединений, остальные вызовы - согласно тарифному плану. Подключение возможно для новых абонентов пакета услуг ЦТВ+Интернет, для абонентов ЦТВ и для абонентов КТВ, подключающих пакет ЦТВ + ШПД. Возможно подключить новые опции «ТВ везде» и «ТВ везде Wi-Fi» - это отличная возможность смотреть любимые телеканалы не только на ТВ, но и на мобильном устройстве! При подключении опции «ТВ везде Wi-fi», в течение 30 календарных дней/календарного месяца, с момента подключения, предоставляется возможность смотреть телеканалы на мобильном устройстве внутри сети МТС без тарификации мобильного трафика! Стоимость – 100 руб./мес.