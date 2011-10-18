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Интернет-тариф от компании МТС

Интернет GPON – 200 Мбит/с

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON
  • скорость до 200 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
GPON
Абонентская плата
1 400 ₽

Цена указана для абонентов телефонии МГТС. Для абонентов безлимитной телефонии МГТС цена составит — 1100 руб. Для абонентов без телефонии МГТС цена составит — 1500 руб.

Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер ZTE F660

Характеристики
Максимальная скорость на прием
200 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
200 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет