Интернет-тариф от компании МТС
Комфорт + ЦТВ + телефония DOCSIS
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Основные характеристики
- подключение при помощи Docsis
- скорость до 4 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Docsis
- Абонентская плата
- 900 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 60 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 4 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 4 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
26 HD-каналов
- Количество каналов
- 130 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
Домашняя телефония от МТС:
- Исходящие на домашние телефоны в городе подключения - бесплатно
- Исходящие на мобильные других операторов домашнего региона - 2 руб./мин.
- Исходящие на мобильные других операторов домашнего региона - 2 руб./мин.
- Исходящие по межгороду на мобильные МТС - 3 руб./мин.
- Исходящие по межгороду на номера других операторов - 5 руб./мин.