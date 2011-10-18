Интернет-тариф от компании МТС
Интернет GPON – 500 Мбит/с
К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
- подключение при помощи GPON
- скорость до 500 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- GPON
- Абонентская плата
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2 300 ₽
Цена указана для абонентов телефонии МГТС. Для абонентов безлимитной телефонии МГТС цена составит — 2000 руб. Для абонентов без телефонии МГТС цена составит — 2500 руб.
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
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Wi-Fi роутер ZTE F660
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 500 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 500 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет