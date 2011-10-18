Интернет-тариф от компании МТС
Домашний-лайт 10
К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 10 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Стоимость подключения
-
Тарифный план доступен при подключенном телефоне.
- Абонентская плата
-
20 ₽
в сутки
- Оборудование
- Бесплатно
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер ZTE F660
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 10 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 10 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Есть
Услуга тарифицируется при наличии входящего трафика от 5 Мбайт в день.
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Система оплаты «Плати потом». Пользование услугой даже при отрицательном балансе.