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Интернет-тариф от компании МТС

Домашний-лайт 10

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 10 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Стоимость подключения

Тарифный план доступен при подключенном телефоне.

Абонентская плата
20 ₽

в сутки

Оборудование
Бесплатно
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер ZTE F660

Характеристики
Максимальная скорость на прием
10 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
10 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Есть

Услуга тарифицируется при наличии входящего трафика от 5 Мбайт в день.

Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Система оплаты «Плати потом». Пользование услугой даже при отрицательном балансе.