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Интернет-тариф от компании МТС

Престиж + телефония

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
750 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
10 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
60 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
60 Мбит/с

В ночное время (с 00:00 до 09:00) доступна скорость 100 Мбит/с

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Домашняя телефония от МТС:

  • Исходящие на домашние телефоны в городе подключения - бесплатно
  • Исходящие на мобильные МТС домашнего региона - бесплатно
  • Исходящие на мобильные других операторов домашнего региона - 2,22 руб./мин.
  • Исходящие по межгороду на мобильные МТС - 3 руб./мин.
  • Исходящие по межгороду на номера других операторов - 5 руб./мин.