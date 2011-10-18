Интернет-тариф от компании МТС
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 1 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 350 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 50 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер МТС
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 1 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 1 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
-
Ограниченный
Ограничение: 0.2 Гб
- Посуточная тарификация
-
Есть
Сверх пакета 1 Мб — 1,50 руб.
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Безлимитный доступ к локальной сети