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Интернет-тариф от компании МТС

Эконом + телефония DOCSIS

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Docsis
  • скорость до 2 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Docsis
Абонентская плата
700 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
60 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
2 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
2 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

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  • Исходящие на домашние телефоны в городе подключения - бесплатно
  • Исходящие на мобильные МТС домашнего региона - 2 руб./мин.
  • Исходящие на мобильные других операторов домашнего региона - 2 руб./мин.
  • Исходящие по межгороду на мобильные МТС - 3 руб./мин.
  • Исходящие по межгороду на номера других операторов - 5 руб./мин.