Интернет-тариф от компании Югрател
Мой Тариф 10
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 10 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 1 000 ₽
- Оборудование
- Выкуп
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 10 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 10 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет