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Интернет-тариф от компании МТС

Выгодный 50 для абонентов ТВ GPON

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Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON
  • скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
GPON
Абонентская плата
300 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
50 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
50 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
50 Мбит/с

В ночное время (с 00:00 до 09:00) доступна скорость 100 Мбит/с

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет