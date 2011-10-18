Интернет-тариф от компании Югрател
Тарифный Пакет "L"
К сожалению, этот тариф не активен.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Акция
действительно
При оплате разовым платежом за 6 мес, предоставляется скидка на Интернет в размере 10% и ТВ 15%. Оборудование для цифрового ТВ САМ-модуль и WiFi роутер предоставляется в аренду 40руб/мес за каждое оборудование.Минимальный срок пользования 12мес. Подключение доступно для всех абонентов по технологии Оптика в дом.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 10 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 520 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 40 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 10 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 10 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
ТВ САМ-модуль аренда-40 руб/мес.
- Количество каналов
- 110 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD