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Интернет-тариф от компании Югрател

Тарифный Пакет &quot;L&quot;

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Акция
действительно

При оплате разовым платежом за 6 мес, предоставляется скидка на Интернет в размере 10% и ТВ 15%. Оборудование для цифрового ТВ САМ-модуль и WiFi роутер предоставляется в аренду 40руб/мес за каждое оборудование.Минимальный срок пользования 12мес. Подключение доступно для всех абонентов по технологии Оптика в дом.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 10 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
520 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
40 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер

Характеристики
Максимальная скорость на прием
10 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
10 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

ТВ САМ-модуль аренда-40 руб/мес.

Количество каналов
110 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD