При оплате разовым платежом за 6 мес, предоставляется скидка на Интернет в размере 10% и ТВ 15%. Оборудование для цифрового ТВ САМ-модуль и WiFi роутер предоставляется в аренду 40руб/мес за каждое оборудование. Минимальный срок пользования 12мес. Подключение доступно для всех абонентов по технологии Оптика в дом.