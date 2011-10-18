Вход
Поиск
Интернет-тариф от компании Wifire

Игровой 30

К сожалению, этот тариф не активен.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
1 100 ₽
Оборудование
  • Рассрочка
  • Выкуп
Стоимость оборудования
70 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
30 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
30 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Абонентам предоставляются бонусы в игре Warface:

  • уникальное премиум-оружие M249 Para для штурмовика
  • Fabarm STF 12 Compact для медика
  • SCAR-L PDW для инженера
  • Bushmaster BA50 для снайпера
  • 10 кредитов ежедневно