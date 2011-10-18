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Интернет-тариф от компании МТС

ВИП Безлимитный + ИТВ

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 70 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
3 750 ₽

Включает в себя плату за безлимитный доступ к интернету и к локальной сети

Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
10 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
70 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
70 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

21 HD-канал

Количество каналов
129 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD